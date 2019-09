Hiite kuvavõistlus ootab fotosid

Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul on looduslikud pühapaigad inimkonna ning ka Eesti vanimad looduskaitsealad. Looduslikke pühapaiku leidub paljudel põlistel rahvastel ning need kuuluvad inimkonna ühispärandisse. Eestis on teada ligikaudu 800 suuremat maa-ala hõlmavat hiiepaika, mitu tuhat püha kivi, puud ja veekogu ning sadu ristipuid. Eesti suurimad ja tuntuimad pühapaigad on Võhandu Pühajõgi, Otepää pühajärv, Tamme-Lauri tamm, Saula Siniallikad, Panga pank, Kaali Pühajärv, Lehmja hiietammik jt. Enamik meie pühapaiku on ohustatud ja kadumas unustamise ja majandustegevuse tõttu ning ka tänavu on mitmed neist lagedaks raiutud.