Üleilmne eesti keele õppimise nädal toob Narva liinile keelerongi

Haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner märkis, et keelerongi näol on tegemist pilootprojektiga, mille eesmärk on pakkuda uusi kasutajasõbralikke võimalusi eesti keele õppimiseks. "Igal soovijal peab olema võimalik igal ajal ja igas kohas tasuta eesti keelt õppida," ütles Kärtner ja lisas, et riik on viimastel aastatel arendanud hoogsalt ka e-õppe võimalusi. Populaarsust võitnud ja algajatele mõeldud tasuta e-kursuse "Keeleklikk" kõrvale on loodud edasijõudnute e-kursus "Keeletee".