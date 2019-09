Teater otsib publikulemmikuid

Rakveres on 80 aastat 16. sajandi frantsiskaani mungaordu kloostri varemetel paiknevas vanas mõisahoones tehtud teatrit publikule lähemalt ja kaugemalt. Teater on näinud häid ja halbu aegu, võõrvõime, kohanud mitmesugust publikut. Aga üks, mis kindel – tahet teatrit teha jagub, kuni jagub vaatajaid.

Selles vaimus soovitakse kuulda publiku arvamust ehk taas on alanud publikulemmikute valimine. Selleks et keelepaelad ikka libedamalt valla läheksid, on välja otsitud ahvatlevad auhinnad.