Õpetajad ja tugispetsialistid saavad kandideerida haridusstipendiumile

"Haridusstipendiumiga tunnustame meie suurepäraseid kogenud õpetajaid ja tugispetsialiste. Ütleme sellega aitäh tehtud töö eest ning pakume võimalust pühendada pool aastat iseenda ja oma valdkonna arendamisele," ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ta märkis, et on suur rõõm näha, kui sisukalt ja mitmekülgselt on senised stipendiaadid oma vaba semestrit kasutanud.