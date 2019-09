Maakonnas on jalakäijad sõidukijuhtidest tähelepanelikumad

Maakonnas kontrolliti nelja tunni jooksul 48 inimest, neist 23 olid jalakäijad. Reidi käigus fikseeriti kuus liiklusseaduse rikkumist. "Peab mainima, et reidi ajal kontrollitud jalakäijad olid sõidukijuhtidest tähelepanelikumad," sõnas Rakvere politseijaoskonna välijuht patrullitalituse juhi ülesannetes Tauno Lempu. "Üks sõidukijuht ei andnud näiteks jalakäijatele teed, kolm sõidukijuhti ületasid kiirust," lisas ta. Politseileitnandi sõnul saab liikluse kohta alles siis öelda, et see on turvaline, kui kõik osalised arvestavad teiste liiklejatega, mitte ainult endaga.