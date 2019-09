Juhid toetagu töötajate alkoholivaba septembrikuud

Ka tänavu septembris kutsub tervise arengu instituut inimesi üles veetma septembrikuud alkoholivabalt. Miks? Sest alkoholi liigtarvitamisega seonduv puudutab era- ning tööelu väga otseselt ja mitmest kandist. See viib pere lagunemise, õnnetuste, sagedaste töölt puudumiste, haiguste, hilinemiste, aga ka puudulikult täidetud või hoopis täitmata jäänud tööülesanneteni. Enamikus ettevõtetes peetakse normiks, et purjus peaga tööle ei tulda ning tööajal alkoholi ei tarvitata. Paljudel ettevõtetel on ka konkreetsed juhised, kas ja kui palju alkoholi pakkuda firmaüritustel.