Asukohta vahetanud lennurada paneb lenduri kannatuse proovile

Viimastel aastatel on Lennuvälja tööstusküla lähistel koha sisse seadnud Škoda müügi- ja hooldusesindus ning jutud käivad tankla rajamisest. Vana lennuväli hõivab enam kui kümne kinnistu suuruse ala ning Rakvere linn on otsustanud järjest arenevas piirkonnas maalapid müüki panna.

Lennunduse säilitamiseks Rakveres kutsus linn kevadel kokku nõupidamise, kus arutati uue lennuraja üle. Rakvere linnapea Marko Torm rääkis toona, et Rakvere huvi on lennunduse vähemalt senises mahus jätkumine. “Baltikumis minu teada väga palju selliseid lennuvälju pole, mis asuvad linnas sees. Lenduritele on see väga mugav ja mõnus,” ütles linnapea aprillis.