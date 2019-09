Vinni sajast pingist on avatud viis

Kolmapäeval avati Vinni uhiuuel koerte mänguväljakul pink platsi idee autorile Kätlin Pugrile. Neljapäeval toimus üritus Kadila seltsimaja juures, kus nüüd on ringpink tublidele Kadila piirkonna külaelu edendajatele Leeni Jannole, Kaili Kõrgesaarele, Meelis Mainele ja Milvi Tublile. Igal külaelu edendajal on sest omanäolisest maakerakujulisest pingist oma sektor, sest eks kodukoht olegi inimese maailmanaba. Ja nädal kulmineerus laupäeval, mil Miila seltsimaja juures avati Martin Mülleri lõõtsahelide saatel kohaliku sepa, mesiniku ja jahimehe, peagi 80-aastaseks saava Aado Tõevere pink.

Miila külavanem Raigo Rebane rääkis, et Miila küla ajaloos on tegemist esimese nimelise pingiga. “Seni on igaüks ise endale kodus pingi seina äärde pannud,” sõnas külavanem.