Moonaküla küsimused on endiselt õhus

Rakvere linnavalitsus kutsus Moonaküla rahva reedel nõupidamisele, et veel kord rääkida sealsest tänavaehitusest. Hea uudis on see, et kui ilm lubab, algab täna osa tänavate asfalteerimine, aga ega halvadki teated olemata jäänud: Kesk tänav tuleb ringi teha ja selle valmimine venib, teada pole, mis saab talvisest lumekoristusest ja parkimisest.