Andres Sõber hakkab legendaarset Dušan Ivkovići abistama

Esimese peatreeneri toolil võtab koha sisse maailma paremate juhendajate hulka arvatud serblane Dušan Ivković ehk Duda, kelle abitreeneri rollis on Andres Sõber. Praegu Kadrina Karude korvpallimeeskonda juhendav Sõber lausus, et ootab sündmust põnevusega. Seda põhjusel, et lisaks kunagise õpilase sünnipäevale avaneb tal väljaku servas võimalus nautida melu terve hulga Euroopas ja maailmas tuntud korvpallinimedega. "Kohal on olümpiavõitja Valdemaras Chomičius, maailmameister Stanislav Jerjomin, rääkimata korvpalli Euroliiga võitjast Ivkovićist," tähendas Andres Sõber.