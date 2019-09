Kutse uurima kunsti valimiste vahel

Rakvere Galerii tänavuse sügisnäituse teema on “Suuga teeb suure linna ehk Kunst valimiste vahel”. Sügisnäitusele, mis avatakse 29. oktoobril, sobivad ja on oodatud surematud teosed, objektid, aktid, installatsioonid, skulptuurid ja kõik muu, milles on tänase päeva eredat vaimusähvatust.