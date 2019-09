Aumärgi pälvinud juht lahkub päevapealt töölt

Nädala alguses anti Aseri rahvamaja kunstilisele juhile, valla teenetemärgiga autasustatud Galina Simonišile valida, kas ta tööleping öeldakse üles erakorraliselt või lõpetatakse poolte kokkuleppel. Tulihingeline rahvamaja eest seisja arvab, et tema kangutamise põhjused on otsitud. Lisama peab, et kuulutus uue inimese leidmiseks tema kohale on juba ilmunud.