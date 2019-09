Tammikus tuulutati rahvariideid

“Naistele väga meeldib rääkida oma rahvariiete tekkimise lugu, vaadata, milline on teise naise seeliku kangas. Inimesed otsivad oma juuri ja mingis mõttes võib neid leida ka rahvariietes,” rääkis Pajusti klubi juhataja Urmas Lindlo, kes teist aastat sellist ettevõtmist korraldas. “Kui sul on kodus rahvariie või rahvuslik riie, mida tihti ei kanna, siis on kihvt see välja võtta, selga panna ja teistele näidata.”