Talendikas Rakvere noorvõrkpallur liitus Pärnu klubiga

"Teist valikut ei ole. Kui kohapeal [Rakveres] sellisel tasemel meeskonda ja arenemiskeskkonda ei ole, siis peavad need, kes väärivad paremat väljundit, sobiva lahenduse leidma," kõneles Tony Tammiksaart siiamaani Rakvere spordikoolis juhendanud Mati Merirand. "Seal [Pärnus] on kõik olemas ja igal juhul me peame teda toetama."