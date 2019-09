Sibullille sort määrab aiapidaja mängureeglid

Viimane aeg on mulda panna nartsissisibulad, õige hetk on ka hüatsintide, laukude, krookuste jaoks. Kuid tulpidega ei tasu kiirustada, sest kärmete juurdujatena võivad nad soojal sügisel otsustada vastu talve veel kasvama asuda – nende muldaminekuks on aeg küps oktoobris-novembris.