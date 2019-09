Minu aju püüdis esmalt välja raalida taustsüsteemi, miks küll üks koolieelik sellise küsimusega pead vaevab. Jõudis tekkida ähmane aimdus, et ilmselt on vastav reklaam äsja telekas olnud. Aga enne kui suutsin definitsiooni sõnastada, pakkus laps ise: “Kas see on selline andur, et hakkab undama siis, kui keegi jonnib?”