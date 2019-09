Ilmus kõigile mõeldud riigikaitseõpik

Ilmunud õpik on digitaalsel kujul.

Kaitseministeerium andis välja uue riigikaitseõpiku, mis on mõeldud inimestele, kel on huvi ja tahtmist riigikaitsest rohkem teada saada ja selles osaleda. Õpiku ühe autori, kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi sõnul on uut õpikut iseloomustav läbiv oluline teema reservarmee valmidus.