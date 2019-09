Spordikompleksi juht täpsustas, et tema teada pole kuskil varem eraldi võimlemissaali rajatud. Nüüd on see Vinnis olemas.

Spordikompleksi hotelli kõrvale rajatud võimlemissaali mõõtmed on 16 x 14 meetrit. Põrandast katuseni on rajatise kõrgus 13 meetrit. Seega saavad seal tulevased olümpiavõitjaid treeningutel rahumeeli kurikaid, linte, palle ja rõngaid lennutada. Prave sõnul on vajalikud load saadud ja suvel ametnike puhkuste tõttu pisut toppama jäänud bürokraatiamasin on nüüdseks oma töö teinud.