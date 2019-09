Vaade: rahulikku meelt liikluses

Meie mõistus on paraku nii programmeeritud, et kui üks meel saab rohkem stimulatsiooni, siis teised jäävad tagaplaanile.

Teine asi on kõrvaklapid. Jah, ka mulle meeldib peale tööd ennast täielikult välismaailmast välja lülitada ning mõnusat muusikat koduteel nautida. Aga selle juures peab olema väga tähelepanelik, mitte ainult raudtee ligiduses. Meie mõistus on paraku nii programmeeritud, et kui üks meel saab rohkem stimulatsiooni, siis teised jäävad tagaplaanile. Ehk siis kõrvade nauding võrdub silmade pimedusega, kui nüüd piltlikuks minna. See kehtib kindlasti ka täiskasvanute puhul.