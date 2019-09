Kiri: viimased tähelepanekud Moonaküla teeehitusest septembri esimesel nädalal

Praegu, kui sajab aeg-ajalt vihma, on Moonakülas kohal ka kastmisauto, mis teeb oma tööd, nagu peab. Ime!? Huvitav, kust võeti nüüd välja see spetsiaalne auto ja leiti selleks raha, kui terve suvi seda ei tehtud. Nüüd, kui asi on suure kella küljes, tehakse nii mõndagi, nagu peab, aga eelmised kolm kuud on ajalugu ja edasikaebamisele ei kuulu. Põhja tänava inimesed on justkui teisest sordist. Vigade parandus käib väga aeglaselt ja vaevaliselt, kui üldse. Väga palju on veel teha. Need paarkümmend inimest, kes enne allkirja andsid, et edasi kaevata, ei ole nagu keegi ja nende arvamus ei loe mitte midagi. Kuidas nii?