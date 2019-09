Tamsalu lähistel möllavad autokratid

Täna aga sai politsei teate, et kurikaelad olid lõhkunud sõiduauto klaasid. Ida prefektuuri pressiesindaja Kristina Kostina ütles, et tekitatud kahju ja täpsemad asjaolud on selgitamisel. Tema sõnul politseil kahtlustatavaid veel ei ole.

Asja on asunud uurima ka kohalikud elanikud. Sotsiaalmeediasse on postitatud hoiatus ja üleskutse, et antaks teada, kui midagi kahtlast märgatakse. Samas lubatakse, et garanteeritud on vaevatasu.