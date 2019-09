Rakveret külastas Skellefteå linna arendusjuht

Rootslasest arendusjuhil on käsil suurprojekt, toomaks Skellefteå linna lähiaastatel ligi kümme tuhat uut elanikku. Ivansson käis Rakveres, et jagada kogemusi ja neid siit ka saada.

Ivanssoni suurim saavutus oma ametiaja jooksul on olnud see, et tal õnnestus meelitada Skellefteå linna akutehas Northwolt. Northwolt on suurim omataoline ettevõte Euroopas ning hakkab täielikult toetuma taastuvale energiale.