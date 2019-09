Kaido Höövelson on jõudnud aastate jooksul paljugi Eesti ja Jaapani heade ärisuhete tarvis teha, kuid veel suurem tööpõld ootab ees.

Eesti ja Jaapani vahelisi ärisuhteid edendav riigikogu läänevirulasest liige Kaido Höövelson tõdeb, et kuigi kahe riigi ettevõtluskultuur on üsna erinev, pole see suhete arendamisel ega koostöö edendamisel takistus. Loeb järjepidevus.