Hea kartulisaak kasvatajate kasumit suureks ei paisuta

Ilmselt jõuab tänavu poodidesse keskmisest rohkem pesemata kartulit. Nimelt on pakendatud ja pestud ning lahtise kartuli omavaheline tasakaal kaubandusvõrgus peen turundusstrateegia, mida hulgimüüjad väga täpselt jälgivad. Kõik sõltub kartuli omahinnast, kvaliteedist ja mugulate suurusest – ühel aastal on mõistlik turule saata rohkem pakitud kartulit, teisel lahtist. Tänavu saab eelise ilmselt lahtine kartul, sest saak on hea ja kvaliteetne – selliseid mugulaid ostab tarbija meeleldi ka ilma lisaväärtuseta.