Hüdroelektrijaama tulevik tundub tume

Kunda hüdroelektrijaam on Baltimaade ja Loode-Venemaa vanim omataoline. Pais on ehitatud 1893. aastal.

Keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon on seisukohal, et Kunda hüdroelektrijaama pais tuleb likvideerida, ja kui rajatise haldaja AS Generaator kohe teada ei anna, kuidas kavatseb paisuga edasi talitada, läheb teele trahviteatis. Nõue on arusaamatu nii haldajale kui ka kohalikule vallale, lisaks on 1893. aastal valminud vesirajatis muinsuskaitse all.