Õpilased Liisa ja Miina, kes tunnevad pärimust

Kui võtate korraks aega, et mõelda, millist värvi on kasutanud Friedrich Reinhold Kreutzwald “Eesti rahva ennemuistsetes juttudes” kõige rohkem ja mida selle värviga tähistanud, mida te siis pakuksite? Miina Roost teab. Tema oli see, kes nägi kuulutust, et Tartu ülikoolis toimub rahvaluule­olümpiaad, ja käis oma sõbrannale Liisa Lehtpuule välja idee sellest osa võtta. Üheskoos pöördusid nad oma eesti keele ja kirjanduse õpetaja Reet Bobõlski poole, et ta neid juhendaks, ja õpetaja oli rõõmuga nõus.