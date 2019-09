Naumi tõrjed ja meeskonna võitluslikkus viisid Tapa üllatusvõiduni

Tervikuna vääris SK Tapa võitu HC Tallinna meeskonnast rohkem. Seda tunnistas ka pealinna klubi eesotsas peatreeneri debüüdi teinud Risto Lepp. Viimane lükkas ümber väite, nagu oleks nad tapalasi alahinnanud. "Sugugi mitte. Läksime võitluslikult peale ja olime valmis," lausus ta. "Tapal on väga hea kodupublik, kes aitas kaasa ja oli näha, et mängijad võitlesid kogu aeg. Nägime kohe alguses, et tuleb raske mäng."