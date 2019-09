Ohoh! Pätsi pagarid on sel nädalal usinalt vastlakukleid küpsetanud

Pätsi pagaritöökoja omanik pagar Heiki Hallik ütles, et nad küll müüsid vastlakukleid teisipäeval ja täna, kuid tegemist oli kliendi tellimusega. "Ei teagi, miks tal isu tekkis. Luges äkki ilmateadet ja vaatas, et läheb külmaks. Hakkab vaikselt rege rautama," sõnas Hallik.

Pagar ütles, et proov on tehtud ja kõik toimis. "Valmistasime paarsada kuklit."

Selles, et vahukooremütsiga kuklid juba sügisel müügil on, pole tema sõnutsi midagi erilist: ennegi on piparkooke jaanipäeval tellitud. "Klient on kuningas ja kuninganna – kui ta tellib, siis meie teeme," nentis Hallik.