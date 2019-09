Järgmisel nädalal ähvardab öökülm

Lähipäevadel on oodata vihmahooge, kuid ilm on siiski üsna soe. Järgmise nädala keskpaigas kandub aga põhjakaarest külm õhumass Läänemere äärde ja sellega koos suureneb öökülmaoht. Kolmapäeval kandub madalrõhkkond Venemaa kohale ja selle lääneserva mööda kandub loodevoolus Läänemere äärde jahedust juurde. Öösel võib sisemaal sajuhooge harvem olla ja seal, kus taevas selgineb, langevad miinimumtemperatuurid õhus 2–7 °C, maapinnal aga võib temperatuur nulli lähedale langeda. Päeval on taas vihmahooge laialdaselt ja õhusooja vaid 10–14 °C.

Sagadi mõisa loodusõppe spetsialist Tiina Reintal ütles, et tema korjab metsas näituse tarbeks seeni. Öökülmaohtu kommenteerides nentis ta, et metsasaadusi on just praegu õige aeg veel varuda. "Nii kaua kuni pole olnud miinuskraade, on võimalik korjata puravikke. Veel on ka mustikaid. Pohlad kannatavad külma, aga kiirustada tuleb õrnemate seente: sirmikute, šampinjonide korjamisega. Külma aja seeni on muidugi olemas, ka männiriisikas elab esimesed öökülmad üle," sõnas Reintal.