Magusad fotomeenutused: vaata, kuidas SK Tapa suges käsipallis HC Tallinna

Seejuures väärib märkimist, et Tapa meeskond oli pidanud sama vastasega mängides lahkuma kaotajana väljakult kõigis kaheksas eelnevas omavahelises kohtumises. HC Tallinn on mulluste meistrivõistluste teise koha omanik ning valitsev Eesti karikavõitja.

"Võidus oli kaks põhipõhjust," rääkis eilsele võidumängule tagasi vaadanud SK Tapa treener Elmu Koppelmann. "Esiteks vastased ilmselgelt alahindasid meid ja ei uskunud, et suudame sellist mängu mängida. Teine suur põhjus on see, et Kolka [väravavaht Mikola Naum] aitas meid, kui meil lekkima hakkas."