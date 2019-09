Voodoo-nõid Raul Hunt: kolmeteistkümnes ja reede on kahtlaste seikluste päev

Rääkides sest nõiduslikust päevast, soovitas Rakvere voodoo-nõid, saates "Selgeltnägijate tuleproov" kuulsust kogunud Raul Hunt vaadata kõigepealt päevakaarti, mis on tagurpidi õhuelemendi seitse. Selle sisu kuulutab, et naasmas on tõotatud ajad.

Sümboli, 13. kuupäeva kohta, mida inimesed pelgavad, sõnas ta, et kuraditosina negatiivsus tuleneb mitmest asjaolust. "Juudas, kes oli Jeesuse kolmeteistkümnes jünger, reetis Jeesuse. Viikingite mütoloogias oli kolmeteistkümnes jumal Loki, kes külvas segadust ja sai omamoodi kurjuse kehastuseks," rääkis Hunt. Ta lisas, et reede oli germaanlastele aga jumalanna Freyja päev. "Viljakusejumalanna päev," märkis Hunt.

See, et tänasel 13-ndal ja reedel on taevas täiskuu, tähendab üht: kõik võimendub. "Kui inimese hinges või alateadvusesse on tugevalt juurdunud, et 13 ja reede on midagi väga paha, siis täiskuuperiood võimendab seda hirmu. Kui inimene on sellest üle, siis tuleb huvitav päev, ja veelgi huvitavam õhtu," rääkis Hunt.

Tema sõnutsi on täna ideaalne õhtu veidi kahtlasteks seiklusteks. "Täiskuuaeg on sobilik igasugu maagiliseks või rituaalseks tegevuseks. Piiriks on ainult inimeste fantaasia ja oskused. Kuna kõik praegusel perioodil võimendub, võib kergesti ka väga uhkelt üle võlli panna," hoiatas voodoo-nõid. Hundi sõnul on praegune täiskuuperiood sobilik rituaalsetele toimingute kõrval ka krati tegemiseks. "Eelkõige täna, aga ka laupäev sobib," lausus Raul Hunt.