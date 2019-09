Nõukogude ajal taunimisväärne tegevus, mida tohtis harrastada vaid suletud uste ja kinniste kardinate taga. Tegevus, mida saab harrastada koos elukaaslasega, aga võõra partneriga on huvitavam. Ideaalne kaaslane pikkadeks talveõhtuteks, aga suvel vabas õhus on veel mõnusam. See on bridž.