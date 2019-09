E-viisa meelitab virulasi Peterburi reisima

Eve Paju sõnul on juba praegu läänevirulaste huvi Peterburi vastu suur. “Meil on hulk Vene tausta, kuid Eesti kodakondsusega inimesi – nii Rakveres kui ka Kundas ja Tapal,” rääkis ta. “Nemad käivad kõige rohkem, ilmselt on üks põhjus lähedaste külastamine. Aga on ka kultuurihuvilisi, kes käivad lihtsalt kontsertidel ja linna nautimas. Olen täheldanud veel sellist tendentsi, et pensioniealised inimesed käivad Peterburis koos lastelastega, et neile linna näidata ja meenutada.”