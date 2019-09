Täna on Haljala rahvamajas nukuteatrite päev. Kell 11.15 on võimalik näha nukuteatri Kehra Nukk etendust “Lumeeit”, kell 12 Viljandi nukuteatri lavale toodud tükki “Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões”. Kell 13.30 on suured ja väikesed oodatud nukuteatri Kehra Nukk “Punamütsikest” vaatama ja kell 14.30 on laval nukuteatri Marionett etendus “Jokker-Joosu ja nukud”. Kõik etendused on tasuta.