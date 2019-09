Kadrina kettagolfirajal peeti avavõistlust

core

Kihlevere külast pärit harrastusmängija Raigo Otti on käinud mängimas nii Rakveres, Tamsalus kui ka Tapal. Nüüd saab ta ka kodu lähedal Kadrinas hakata ketast lennutamas käima. Otti kiitis, et Kadrina rada on meeldivalt keeruline.