Rakvere Tarvas ja Pärnu Sadam andsid korvile tublisti tuld, suvepealinlased võitsid

"Kaitse on praegu ikka täitsa pilla-palla," võttis Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula kohtumise ühe lausega kokku. Oma meeskonna koosseisust kõneldes lausus ta, et hooaega plaanitakse alustada esialgu 11 mängijaga. "Hooaja jooksul tahaks ikka kaheteistkümnega jätkata, aga arvan, et alustamiseks on mängijate hulk praegu piisav. Tööd on küll veel piisavalt teha," rääkis Rannula.