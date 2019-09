Lasteaiaõpetaja Huljalt võitis romuautode võidusõidu

Täna toimus Rakvere lähistel Mädapeal Virumaa esimene Romuringi võidusõit. Tegemist on autospordialaga, mis on suguluses küll romuralliga, milles Rakveres on varemgi võisteldud, kuid selles formaadis sõidetakse ringrajal ja võidu peale, mitte ei lõhuta autosid väikese platsi peal. Kiirused on suuremad kui tavalises romurallis, samas jäävad autod võistluspäeva lõpuks rohkem ühte tükki kui romurallis.

Lisaks ligemale 70 mehele käis rajal kümmekond naist, kes võistlesid romusõitudes omavahel. Viis amatsooni esindasid Hulja Auto-Motoklubi ja nende parim romutaja Age Sirelpuu tuli naiste klassis ka üldvõitjaks.

"Kolm aastat tagasi käisin Türil sellist võistlust vaatamas ja mulle hullult meeldis," rääkis Age. "Koputasin abikaasale õlale, et ma tahaks ka. Aasta hiljem registreeris ta mind salaja võistlusele, teatas viimasel hetkel, et nüüd olgu mindud, ja siin ma nüüd olen."

Lisaks kodukandis võistlemisele on Age rajal käinud kaugemalgi, näiteks Laitses ja Türil. "Eks väike hirm on alati sees. Tänagi hommikul sees lausa keeras ja küsisin endalt, kas ikka pean. Aga see on siiski nii äge, et ma ei saa minemata jätta," kõneles ta.