Väike-Maarja köieveomeeskond läks erru

Viimase kümne aasta jooksul on Väike-Maarja valla köieveomeeskond saanud üle-Eestistelt valdade mängudelt seitse medalit. Võisteldud on sisuliselt samas koosseisus. "Lõpetamine oli meeskonna ühine otsus," kinnitas Aare Prants. "Oleme kogu aeg tipus olnud ja tipust on hea lahkuda."