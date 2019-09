Korvpalli-Tarvas tuli tervise- ja spordipäeval rahva ette

Kohal oli samuti Rakvere Tarva korvpallimeeskond, kelle pallureid üksipulgi huvilistele tutvustati ja algava hooaja eesmärkidest räägiti.

Eesti ja Läti klubide ühise võistlussarja kõrval Eesti meistriliigas võistleva tiimi koosseisust leiab nii kogenud siitkandist pärit mängumehi kui ka suure korvpalliga lähemat tutvust tegevaid Rakvere spordikooli tulevikutegijaid.

Rakvere Tarva kapten, meeskonnaga aastate eest juba meistriliiga tasemel mänginud, aga kõrgemast seltskonnast taandumise järel madalamal liigatasemel rakverlasi abistada otsustanud 32-aastane Mihkel Kurg märkis, et teda seob Rakverega rohkem kui korvpall. See on ka põhjus, miks tagamängija otsustas klubi meistrisarja naasmise järel suures korvpallis veel vähemalt ühe aasta jätkata, et seejärel karjäärile kena punkt asetada.

"Enne esimesi [kontrollmänge] oli raske mingeid järeldusi meeskonna kohta teha, sest meie jaoks on see jälle uus olukord. Mõlemad [Tarvas Cup turniiri raames peetud] mängud näitasid, et suudame mängida küll. Nii, et tegelikult on emotsioonid päris positiivsed ja annavad enesekindlust juurde," rääkis Mihkel Kurg. "Hea küll, need olid veel kontrollmängud, aga arvan, et midagi siiski meie kohta näitasid. Kõik mehed tunduvad motiveeritud ja arvan, et meil on jaksu teiste järel püsida küll."

Mihkel Kurg tunnistas, et teda motiveerib karjääri otsustaval hooajal pingutama kohalik publik ja kogukond. "Olen südamse alati olnud Rakvere vend ja mid seob selle linnaga palju," kõneles Rakvere gümnaasiumi vilistlasest korvpallur. "Kui mulle teise liiga hooaja alguses helistati ja räägiti situatsioonist ning soovist meistriliigasse tagasi jõuda, siis võtsin selle endale südameasjaks. No näete, nüüd on rohkem kui kaks aastat mööda läinud ja me oleme siin tagasi. Päris kihvt on karjäärile siin tore punkt panna. See mind motiveeribki, nii on tore lõpetada."

Mihkel Kurg tähendas, et Rakvere linnal on kohaliku korvpallipubliku näol olemas miski, mida ühelgi teisel meeskonnal siinsel korvpallimaasikul ette näidata pole - need on toetajad ja andunud kodupublik. "Kui seda millegagi võrrelda, siis Tartu meeskonna kuldaegadega. See, mis on siin korvpallimeeskonda ja -kultuuri Rakveres edasi viinud, ongi toetajad ja tulihingelised fännid, kellele meeldib korvpall ja tahavad, et Rakvere korvpall edukas oleks. See on miski, mis seda spordiala siin edasi viib," kõneles meeskonna kapten. "Neid inimesi, kes linna vahel vastu tulevad, käe õlale panevad ja ütlevad, et õiget asja teete, on viimasel ajal päris palju. See on väga positiivne ja näitab, et kogukonnale läheb korda see, mida korvpallurid platsi peal teevad."

Rakvere Tarval on mitmeid tulise käega viskajaid. Kui oled platsil vaba ja väljaku nurgas on vaba samuti Rain Veideman, siis kas viskad ise või annad söödu Veidemanile? "Ei anna."

Kurg lisas, et kaptenina on tema roll väga täpselt paigas. "Pean olema abiks ja hoidma asju korras, mis toimub väljaspool platsi ja olema lüliks meeskonna ning treenerite vahel. Platsi peal ma mingit suurt rolli loomulikult kandma ei hakka, aga olen nii palju abiks, kui suudan. Annan noorematele meestele vahetust, pean oma visked ära panema ja kaitses hästi mängima. Sel juhul on minu töö tehtud," rääkis kogenud pallur.