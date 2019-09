Kampaania juhib sohvrite tähelepanu kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele

Viimase 12 kuu jooksul on sõiduki juhtimise ajal mobiiltelefoni kasutanud 69 protsenti sõidukijuhtidest, kellest mõnda liiklusohtlikku olukorda on sattunud 24 protsenti. Kaks kõige levinumat ohtlikku olukorda sattumise põhjust on telefoni kasutamine ja vestlus kaassõitjaga.

"Selle nädala jooksul püüame taas inimestele meelde tuletada, et kõrvaline tegevus auto juhtimise ajal on sama ohtlik kui joobes olekus rooli taha istumine. Näiteks mobiilist ollakse liiga suures sõltuvuses mitmete teistegi tegevuste juures, kuid liikluses kujutab see endast kõige suuremat ohtu," ütles Kullamäe.

Juhtimise ajal telefoniga rääkides väheneb juhi fokusseeritud nägemisväli poole võrra. Kirjutades autoroolis sõnumit, on inimese pilk järjest teelt eemal keskmiselt viis sekundit, ent liikluses võib juba sekundi murdosa jooksul olukord ohtlikuks muutuda. "Me võtame roolis olekut nagu tavapärast elukeskkonda, milles me oma igapäevatoimetusi teeme. Me ei tee vahet, kas oleme autoroolis ja juhime sõidukit või istume arvutiekraani taga, aga vahe on suur. Teaduslikult on tõestatud, et inimene ei suuda kaht tähelepanu nõudvat tegevust sooritada samaaegselt ja veatult, mistõttu liikluses olles on kahe tegevuse korraga tegemine eriliselt ohtlik," selgitas maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kerli Tallo.