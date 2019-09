Juhtkiri: kui juhid, siis juhi

Kõrvaliste tegevustega on autoroolis tegeldud muidugi juba ammusest ajast. Mõnes mõttes pole vahet, kas rääkida mobiiltelefoni või kaasreisijaga. Kui vestlusteema mingil moel kõnetab või erutab, jääb sõiduki juhtimisele vähem tähelepanu. See võib omakorda tuua kaasa avarii.

Samas on varasemate aastatega võrreldes liiklustihedus ja sellest johtuv liiklusolukord muutunud kordades keerulisemaks, mis tähendab, et isegi murdosa sekundist võib saada määravaks.

Kindlasti sõltub palju juhi professionaalsusest. Mõni kogenum juht ei lase end kõrvalisest jutustamisest või tagaistmel nutvast lapsest häirida, ta suudab keskenduda liiklusele. Küll aga on selge see, et telefoniga toimetamine peab olema täiesti välistatud.

Kõikvõimalikud uuringud on näidanud, et kui juht räägib sõidu ajal mobiiliga, muutub tema võime ümbritsevat teadvustada ja tunnetada samaväärseks, nagu oleks ta joonud kaks-kolm pokaali veini.

Tähtsatele telefonikõnedele peab muidugi aeg-ajalt vastama, kuid selle jaoks, et telefoni ei peaks füüsiliselt käes hoidma, on olemas rakendusi. Mõlemad käed roolil ja silmad teel, on kindlasti ohutum sõita kui nõnda, et üks käsi hoiab telefoni ja teine kohvitopsi.