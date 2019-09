Uudistes on kajastatud USA-s aset leidnud juhtumeid, kus inimesed on e-sigarettide väärkasutamise tõttu oma tervise ohtu seadnud, ühel juhul kaotas e-sigareti kasutaja elu. Kõik need lood kinnitavad, et teadmatust on e-sigarettide puhul väga palju. Kui inimesed kasutavad e-sigarettides tundmatu päritoluga vedelikke, siis ei saa juhtunud õnnetusi automaatselt e-sigarettide süüks panna.