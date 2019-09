Mädapeal käis kõva romutamine

Age Sirelpuu võitis oma kahe suurima fänni, laste Rico-Marteni ja Reelika kaasaelamise toel Rakvere romuringi naiste arvestuses. Adrenaliinirohkest romutamisest vabaks jääval ajal hoiab Age hoopis lapsi, mitte ei hinga sisse bensiinivingu ega keera mutreid.

Kümnest naisvõistlejast viis amatsooni esindasid Hulja Auto-Motoklubi ja nende parim romutaja Age Sirelpuu tuli naiste klassis ka üldvõitjaks.

“Kolm aastat tagasi käisin Türil sellist võistlust vaatamas ja mulle hullult meeldis,” rääkis Age. “Koputasin abikaasale õlale, et ma tahaks ka. Aasta hiljem registreeris ta mind salaja võistlusele, teatas viimasel hetkel, et nüüd olgu mindud, ja siin ma nüüd olen.”

Lisaks kodukandis võistlemisele on Age rajal käinud kaugemalgi, näiteks Laitses ja Türil. “Eks väike hirm on alati. Tänagi hommikul sees lausa keeras ja küsisin endalt, kas ikka pean. Aga see on siiski nii äge, et ma ei saa minemata jätta,” kõneles ta.

Kui keegi arvab, et Age-sugused naised on sündinud, mutrivõtmed peos, ja nad muud ei teegi, kui putitavad autosid, siis eksib. Age Sirelpuu näiteks on elukutselt lasteaiaõpetaja. “Ma ei julge tööd tehes rääkidagi, et sellise alaga tegelen,” lausus ta naerdes. “Elukutselt olen lasteaiakasvataja, praegu tegelen laste hoidmisega.”