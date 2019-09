Viljakasse Vinni valda saabus kolmekordne õnn

Vinni vallavanem Rauno Võrno oli värske titeuudise üle eriti õnnelik ja ütles naljatamisi, et saladus, miks valda paaril viimasel aastal on mitmikutega õnnistatud, peitub ikka viljakas maapinnas. "Õnn on taaskord meie hoovil," ütles Võrno ja lisas, et vald oli eelmisel aastal ettenägelik, kui otsustas muuta toetuste korda ning maksta teadaolevalt ainukese omavalitsusena Eestis mitmikute sünni puhul perele topeltsuurt toetust.