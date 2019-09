Viis Lääne-Virumaa perearstipraksist pälvivad tunnustuse

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme Elle-Mall Keevalliku sõnul selgitati parimad praksised välja seltsi koostatud perearstipraksiste kvaliteedijuhise alusel. "Praksiste hindamisel on arvesse võetud nii kliinilist tööd kui töökorraldust," lausus Keevallik. "Kui sinu perearsti pole nimekirjas, siis ei tähenda see, et ta ei osutaks kvaliteetset arstiabi – seltsi poolt tuuakse eraldi välja need, kes suudavad tegutseda vastavalt kvaliteedijuhisele. Samuti on auditeerimises osalemine vabatahtlik, seega pole võimalik kõiki keskuseid omavahel võrrelda."

Tema sõnul keskendub kvaliteedisüsteem suuresti praksise korralduslikule poolele, sest toimiv keskus suudab tagada patsiendi jaoks kättesaadava ja kvaliteetse arstiabi. Elle-Mall Keevallik lisas, et igaüks võiks ise tunnustada oma perearsti ka siis, kui teda nimekirjast ei leia. "Igale perearstile on oluline, et ta saaks pakkuda kvaliteetset arstiabi," kinnitas Keevallik ja tõi välja, et võrreldes eelmise aastaga on tunnustuse saajate seas kasvanud üksikpraksiste ning venekeelsete perearstide osalus. Tänavu on ka rohkem rõhutatud pereõe kui iseseisva spetsialisti rolli.