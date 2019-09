Estonian Cell pürgib aasta välisinvestori tiitlile

Koostöös erinevate valdkondade asjatundjatega valis žürii välja kolm parimat ettevõtet viies kategoorias – aasta eksportöör, aasta välisinvestor, aasta disaini rakendaja, aasta pereettevõte ja aasta uuendaja.

Aasta välisinvestori kategoorias on üks tiitlipretendente Kundas tegutsev puitmassitehas Estonian Cell AS, kelle konkurentideks on elektroonika tootja Ericsson Eesti AS ja maailma üks suurimaid autotootjaid Daimler AG, kes on viimastel aastatel investeerinud tuntud Eesti ettevõtetesse nagu Bolt ja Starship Technologies.

EASi ettevõtluse keskuse juhi Tanel Rebase sõnul arvestati parimate valimisel lisaks majandusnäitajatele ka ettevõtte väärtuseid, uuendusmeelsust ning panust ühiskonda. "Kui midagi eraldi esile tuua, siis eksportööri kategoorias oli sel aastal erakordselt tihe konkurents. Seetõttu otsustasime lisaks kolmele nominendile välja kuulutada kõik kümne tugevama hulka jõudnud eksportijat," selgitas Rebane ning lisas, et tegelikult väärivad tunnustust kõik kandideerinud ettevõtted.

Aasta eksportööri nominendid on orgaaniliste kosmeetikatoodete valmistaja Eurobio Lab OÜ, pikaajalise kogemusega paberitootja "Horizon" Tselluloosi ja Paberi AS ning mullune aasta ettevõte Cleveron AS. Veel mahtusid kümne tugevama hulka Admiral Markets Group AS, Ampler Bikes OÜ, AS Operail, CM Tallinn AS, Nortal AS, PKC Eesti AS ja SK ID Solutions AS.

Aasta disainirakendaja valitakse suurettevõtetele mobiilse tööjõu haldamise lahendust pakkuva Topia OÜ, kaugjuhitavaid disainkeriseid tootva HUUM OÜ ja tootmisseadmete monitoorimise lahendust pakkuva Evocon OÜ seast. Kõiki kolme ühendab maailmas ainulaadsete toodete või teenuste olemasolu ning disaini ja kasutajakogemuse tähtsustamine.

Teist aastat järjest antakse välja ka aasta pereettevõtte auhind, mille eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kus juhtimises osalevad pereliikmed mitmest põlvkonnast. Tänavused nominendid on Denim Dream kauplustes esindatud kaubamärkide maaletooja ning jae- ja hulgimüügiga tegelev Põldma Kaubanduse AS, juba 1996. aastal alustanud Rõngu Pagar OÜ ning ehitus- ja merendussektorile aknaid ja uksi tootev OÜ T-Tammer.

Aasta uuendaja kategooria eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes on läbi uuenduste väljatöötamise saavutanud majanduslikku edu. 2019. aasta uuendaja nominendid on elektriratastele ja elektrirolleritele asjade interneti tehnoloogiat arendav Comodule OÜ, Ülemiste City ärilinnakut arendav Mainor Ülemiste AS ja rahvusvahelistele e-identiteedi lahendustele spetsialiseerunud SK ID Solutions AS.

Parimad selguvad 11. oktoobri õhtul toimuval galal "Eesti parimad ettevõtted 2019", mida saab vaadata ka ETVst. Lisaks kuulutatakse galal välja ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi "Konkurentsivõime edetabel 2019" edukaimad ettevõtteid, ettevõtluse edendajaid ning antakse üle ka noore ettevõtja preemia.

Konkurss "Ettevõtluse auhind" on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele ning samas Eesti pikima ajalooga ettevõtluskonkurss. Konkurssi korraldavad on EAS ja Eesti Tööandjate Keskliit ning eesmärk on edendada ettevõtlikkust ja tõsta esile ambitsioonikamaid Eesti ettevõtteid. Kokku kandideeris sel aastal ligi 100 ettevõtet.

Samaaegselt korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda konkurssi "Konkurentsivõime edetabel". Selle konkursi raames koostatakse ettevõtete üldine konkurentsivõime paremusjärjestus ettevõtete majandusnäitajate põhjal. Lisaks valdkondlike edetabelite koostamisele selgitatakse parimad välja ettevõtte suuruse arvestuses.