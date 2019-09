Selgus Tapa linnakeskuse arhitektuurivõistluse võitja

Teisipäeval selgunud võidutöö ideekavandid valmisid arhitektuuribüroodes KUU OÜ ja inphysica technology OÜ, nende taga on autoritena Mihkel Räni Raev, Lauri Läänelaid, Raul Kalvo, Kerttu Kõll ja Juhan Rohtla.

9000 euro suuruse võidupreemia pälvinud töö puhul hindas žürii selle terviklikkust ja sümpaatset lahendust, mis oli väga hästi läbi mõeldud. "Loodud on suurte võimalustega väljak, mis sobib eri ürituste korraldamiseks, ning peatänavale on kujundatud huvitav ruum, mida saab rööbastel liigutatava inventariga ka muuta," kõneles žürii liige Kalle Vellevoog.

Tema sõnul on linna peatänav muudetud ühesuunaliseks ning proportsioon jalakäijate ja sõidukite vahel on paigas. "Üks sõidurada jätab nii liiklejatele kui ka inventarile piisavalt ruumi. Huvitav on ka idee tõsta maapind raudteeperrooniga samale kõrgusele," lisas ta.