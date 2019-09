Rongis tehakse teadusteatrit

"23.–25. septembrini saab Tallinna ja ülikoolilinna Tartu vahel sõitvates rongides vaadata meeleolukaid teaduseksperimente. Lisaks teadusterade noppimisele on võimalik põnevates katsetes ennastki proovile panna," ütles Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

"Selleaastase Teadlaste Öö festivali teema on "101 eksperimenti" ehk kogu Eesti on kutsutud katsetama mõnda head ideed ning proovima, kas see töötab või mitte. Elroni teadusrongis lubame reisijatele põnevaid eksperimente, kus avastad ka enda kohta üht-teist põnevat," sõnas festivali peakorraldaja Anna-Liisa Ingver.