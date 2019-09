Uksetootja JELD-WEN kahandas käivet ja kasvatas kasumit

Aasta esimesel poolel olid puidutoorme hinnad stabiilsed, kolmandas kvartalis alanud saematerjali hinnalangus jätkus ka neljandas kvartalis. Palgihinna suurem kasv oli 2017. aasta lõpus ning 2018. aasta jooksul jäi see stabiilseks, märkis ettevõte möödunud majandusaasta aruandes.

Ettevõte pakub ukselahendusi, kattes peamised tootesegmendid ehk valmistades sise- ja välisuksi. Uste põhidisain on eri turgudel sarnane, kuid mõõtmed, sulused ja lengid on kohandatud konkreetse turu standardite järgi.

JELD-WEN Eesti emaettevõte on JELD-WEN Europe Ltd, mis on registreeritud Suurbritannias ja kuulub omakorda Ameerika ühendriikides registreeritud JELD-WEN-i kontserni.