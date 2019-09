Rakvere linna väisasid külalised Soomest

Uusikaupunki linnavolikogu esimehe Jaana Vasama sõnul valiti Rakvere põhjusel, et linnad on ühesuurused (Uusikupunkis elab 300 inimest rohkem kui Rakveres) ja igatpidi võrreldavad. "Meie uus strateegia "Uusikaupunki 2030" sai valmis poolteist aastat tagasi, aga tundub, et oleme hetkel peatunud ja ootame, kuigi peaksime sõitma edasi vähemalt järgmisesse peatusesse. Meil on väga sarnased rõõmud ning mured," nentis Vasama.

Rääkides Uusikaupunki ja Rakvere sarnasustest, toob Vasama lisaks linnade suurusele välja ka tööjõudefitsiidi. "Ka Uusikaupunki ettevõtjatel on töötajatest puudu nagu Rakvereski, samuti soovivad ja vajavad mõlemad linnad juurde rohkem elanikke, sealhulgas maksumaksajaid. Kui Rakverest kolivad noored tõmbekeskusesse Tallinna, siis Uusikaupunkist siirdutakse Turku, ja mõlemad linnad seisavad silmitsi küsimusega, kuidas muuta piirkonda atraktiivsemaks, et noored tagasi koliks," rääkis Vasama. Mõlemal linnal on lähiaastatel ees ka suured investeerimisprojektid ja sarnased eesmärgid, mille poole püüelda.

Kõneldes Uusikaupunki ees seisvatest suurimatest väljakutsetest, märgib Jaana Vasama, et ellujäämise küsimus on kasvatada iseäranis 20-45-aastaste elanike arvu. "Kui meile ei lisandu uusi inimesi, peatub ka areng – töökohti on, aga mitte töötegijaid. Samuti on väljakutseteks hoida linnas vajalikud teenused piisaval tasandil (arstid ning haiglad, lasteaiad ja koolid, vabaaja teenused jne), korrastada raudteeühendus, parendada elukeskkonda ja muuta linn ühtviisi atraktiivseks nii elanike kui investeerijate jaoks, elavdada peatänavat, omada julgust viia ellu suured plaanid ja jätkata arendamist," jätkas Vasama loetelu.

Rakveres kuuldust-nähtust viivad külalised koju julguse viia ellu mitu suurt plaani samal ajal ning tahtmise teha ja arendada neid asju, mis Uusikaupunkis küll juba on, aga teha neid pisut teistmoodi kui teised.

Jaana Vasama tõdes, et neil on palju arenemisruumi spordialade loomisel – ehkki Uusikaupunkis on keskmiselt parem ja väga hea olukord võrreldes teiste Soome linnadega, on neil Rakveres nähtuga mitu sammu minna. "Samuti on vaja luua paar suurt üritust, mis tooks linna korraga mitu tuhat inimest ning sama oluline on linnapoolne toetus uutele projektidele," võttis Vasama visiidi kokku.

Uusikaupunki linnapea Atso Vainio rõhutas, et külaskäik oli väga huvitav ja kasulik just selle pärast, et mõlemad linnad on nii sarnases olukorras. "Saime väga palju julgust minna edasi meie strateegiaga, mis oli ka meie eesmärk Rakverre tulles," nentis Vainio.